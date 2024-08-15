Велика Британія дозволила Україні використовувати її зброю на Курщині. Але є «але». Розповідаємо, що про це відомо.

В Міноборони Великої Британії підтвердили право України на вільне використання отриманої від країни зброї для підтримки наступу у Курській області, передають «Новини України – НСН».

Британія дозволила Україні використовувати її зброю на Курщині

У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно зі статтею 51 Статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії. Це не виключає операцій на території Росії, – зазначив один з представників Міноборони Британії

За словами ексглави Міноборони Британії Бена Воллеса, Україна отримала від Лондону дозвіл на використання будь-якої отриманої зброї за винятком далекобійних ракет Storm Shadow.

Якщо ці атаки спрямовані на знищення логістики та інфраструктури, що підтримують вторгнення в Україну, то абсолютно законно використовувати британську зброю, – додав Воллес

Отже, вже невдовзі можна буде побачити використання Україною отриманої від Британії зброї у наступі на Курщині.

Зазначимо, що в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють: у наступі на Курщині ЗСУ вже задіяли німецькі танки для розмінування і німецькі БТР танкового типу, а також отримані від США ББМ Stryker і щонайменше один БТР французького виробництва.

При цьому, як йдеться у матеріалі, українські посадовці намагаються переконати західних партнерів дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах і цілях на території РФ.

Глава Міноборони Британії Джон Хілі під час телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном зазначив, що українські військові продовжують чинити героїчний опір агресії окупаційної армії РФ.

Вони обговорювали необхідність “підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання.

Нагадаємо: Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ – стала відома причина\

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