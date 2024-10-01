Генсек НАТО зробив заяву щодо дозволу Україні бити вглиб Росії

Рютте заявив, що рішення про надання дозволу Україні бити по рф далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Про це він сказав на своїй першій пресконференції у ролі генсека НАТО, передають “Новини України – НСН”.

Рютте закликав не забувати, що Україна бореться в оборонній війні.

“Це означає, що Україна має право на самооборону. Як ми знаємо, є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. А отже, підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть вражати легітимні цілі на території агресора”, – сказав Рютте.

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Утім, він наголосив, що рішення щодо конкретної підтримки України залежить від кожного окремого союзника.

“Це залежить не від мене, а від окремих союзників, їхніх відносин з Україною”, – сказав Рютте.

Він додав, що ніяка окрема зброя не здатна принести перемогу у війні.

“Але, звичайно, це важливі дебати”, – додав Рютте.

Він також наголосив, що розуміє запит України, яка хоче отримати дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по росії, та підтримує у цьому питанні позицію свого попередника Єнса Столтенберга.

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