Нові тарифи на воду для 32 водоканалів: у яких містах зросте ціна

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розгляне нові тарифи на воду, включивши до порядку денного рішення щодо підвищення ціни, передає НСН.

Для деяких водоканалів подорожчання становитиме близько 20-30%.

Як повідомляє прес-служба НКРЕКП, проекти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було ретельно перевірено, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

Слід зазначити, що ще 26 грудня 2022 року відбулася нарада за участі Голови та членів НКРЕКП з питання встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 32 підприємствам. Нові тарифи планували встановили вже з 1 січня 2023 року.

Але в результаті дійшли до висновку, що одномоменте різке підвищення боляче вдарить по гаманцю споживачів під час війни. Тому було вирішено що зростання відбудеться у два етапи: з квітня та з липня 2023-го. Також мінімізували видатки.

“З метою стримування фінансового навантаження на споживачів і водночас для забезпечення їхніх послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів”, – йдеться у документі.

Серед причин підвищення тарифів: зменшення обсягів реалізації (зменшилась кількість споживачів, внаслідок чого обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти та зарплати не зменшилися. Крім того, збільшилися витрати на електричну енергію

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