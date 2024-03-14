Нічна повітряна атака 14 березня – що відомо, скільки дронів збили

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 14 березня. Росіяни запускали ракети і шахеди. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Скільки дронів збили

За даними Генерального штабу ЗСУ, противник запустив 36 дронів типу Shahed. 22 з них були успішно знищені українськими силами ППО.

Нічна повітряна атака 14 березня: ситуація в регіонах

Харківщина

Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи.

Окрім безпілотників, росіяни також обстріляли Харків ракетами С-300. Детальна інформація щодо наслідків цих атак уточнюється.

Сумщина

Війська рф у ніч проти 14 березня атакували ударними дронами типу “Шахед” цивільну інфраструктуру кількох міст Сумщини, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, по Шостці та Тростянцю окупанти завдали ракетних ударів.

Російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об’єктах Сумської області, унаслідок цього тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці, також у регіоні можливі перебої з мобільним зв’язком. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Злочинці завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об’єктам Сумської області. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Можливі перебої з мобільним зв’язком, – ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в четвер.

Внаслідок атаки постраждав також автопарк філії “Тростянецьке лісове господарство” ДП “Ліси України”. За словами директора філії Віктора Зубка, попередньо один з дронів впав за декоративним розсадником, через що виникла потужна ударна хвиля. В результаті місцями повилітали віконні рами та порозбивались вікна автопарку, що знаходиться біля центрального офісу підприємства.

На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань.

У місцевих ЗМІ зазначають, що окупанти вже вдруге від початку повномасштабної війни завдали шкоди Тростянецькій філії. Вперше підприємство постраждало під час окупації 2022 року. Тоді шкоди зазнали усі, без винятку, структурні підрозділи. Більшість об’єктів було відновлено, в тому числі й автопарк, який через нічну атаку знову потребує проведення ремонтних робіт, – повідомили в Північному лісовому офісі.

Дніпропетровщина

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про знищення трьох “шахедів” силами ППО. Їх приземлили в Синельниківському, Дніпровському та Новомосковському районах.

Миколаївщина

Сили оборони півдня збили 2 безпілотники в Миколаївській області.

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