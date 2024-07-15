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Не всім сподобалося – показали ескізи надгробних плит для Національного військового меморіального кладовища

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Журналіст
Не всім сподобалося - показали ескізи надгробних плит для Національного військового меморіального кладовища

Уряд схвалив дизайн надгробних пам’ятників для майбутнього Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Як виявилося, не всім українцям сподобалося побачене.

Про це повідомив очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович. (там розвернулися справжні баталії в коментак, кому цікаво, переходьте за посиланням)

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очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович

очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович

«Завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів в характерний для нашого культурного контексту спосіб», – зазначив він.

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За його словами, рідні загиблих зможуть обирати між двома варіантами надгробків. Ті, хто не сповідує християнство або не хоче бачити на могилі хрест, можуть обрати прямокутну таблицю.

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Дробович переконаний, що можливість обрати між двома формами надгробних споруд демонструватиме  інклюзивність: у межах одного простору буде дотриманий інтерес більшості, яка обиратиме найвиразніший для нашої меморіальної культури хрест, так і меншості, яка обиратиме доволі традиційну, але менш поширену форму прямокутної таблиці.

Сектор козацьких хрестів

Сектор козацьких хрестів

Сектор прямокутних таблиць

Сектор прямокутних таблиць

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Нагадаємо, Національно-військове меморіальне кладовище, розраховане на 50 тисяч поховань, хотіли побудувати у Биківні та обіцяли відкрити до кінця 2023 року. Київрада виділила під будівництво ділянку, проте згодом ідею відкинули. Причина – збереження лісу та задля відсутності змішування історичних контекстів.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Як може загинути планета Земля: вчені назвали 5 сценаріїв

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