Як може загинути планета Земля: вчені назвали 5 сценаріїв

Вчені розповіли, як може загинути планета Земля. Вони назвали 5 найбільш імовірних сценаріїв, які теоретично колись можуть стати реальністю. А точніше – якийсь один із них.

Про це пише cikavosti.com, передають Новини України – НСН.

Як може загинути планета Земля: п’ять сценаріїв

Сценарій перший: Глобальна зміна клімату

Щоб спробувати передбачити згубні наслідки, зовсім необов’язково винаходити фантастичні теорії – достатньо просто подивитися навколо. За останнє десятиліття динаміка змін клімату не на жарт турбує вчених по всьому світу. З 1990 по 2010 загальна кількість паводків, повеней і тайфунів збільшилася в 4 рази і продовжує неухильно зростати на 6-7% на рік. Спустошливі урагани і пожежі Північної Америки, аномально холодні зими в Європі – все це наслідки витончення озонового шару, внаслідок чого сонячна радіація проникає на Землю у великому обсязі.

За різними прогнозами, танення світових льодовиків призведе до збільшення рівня моря від 11 до 70 метрів, тож значна частина суші ризикує опинитися під водою. Варто зазначити, що це, мабуть, найбільш “м’який” сценарій планетарної катастрофи – люди мають усі шанси пристосуватися до таких умов, оскільки клімат змінюватиметься поступово. Однак навіть якщо ми продовжимо своє існування як “водна” цивілізація, не варто думати, що життя наше буде легким.

Нагрівання океану вже спровокувало небувалий сплеск розмноження зелених мікроводоростей. З одного боку, це добре – завдяки фотосинтезу вони переробляють надлишки CO2 на кисень, насичуючи ним повітря і верхні шари води. З іншого – продукти метаболізму водоростей токсичні, при цьому самі вони є улюбленою їжею риб і дрібних ракоподібних. Уже зараз в Індонезії, Японії та прибережних районах Індії з кожним роком зростає кількість харчових отруєнь – риба їсть водорості, люди їдять рибу і отримують важке харчове отруєння, тому що м’ясо насичене токсинами.

Сценарій другий: Падіння астероїда

Улюблена тема для голлівудських фільмів-катастроф – це зіткнення нашої планети з величезним астероїдом, яке загрожує Землі неминучою загибеллю. Справедливості заради треба сказати, що в разі такого сценарію всім мешканцям “блакитного світу” і справді доведеться несолодко: ударна хвиля, зсув тектонічних плит, повсюдні виверження і різке нагрівання атмосфери стануть причиною загибелі мільйонів живих істот.

Решта будуть приречені на голодну смерть у світі, який повільно перетворюється на пустку: випаровування океанічних вод обернеться циклонами небувалої сили, а хмари попелу, що вириваються з жерл вулканів, утворять схожу на аерозоль суспензію, яка відбиватиме практично все сонячне світло назад у космос. Це загрожує масовим вимиранням рослин і, як наслідок, поступовим зниженням рівня кисню в атмосфері, укупі з отруйними сірчаними випарами з тектонічних розломів.

Якщо якимось особливо стійким створінням і пощастить вижити внаслідок цієї катастрофи – вони успадкують планету, вигляд якої зміниться до невпізнання.

Сценарій третій: Пандемія і масове вимирання

Масове вимирання – це подія, внаслідок якої за короткий проміжок часу з лиця Землі зникає значна частка видів великої кількості вищих таксонів. За останні 540 мільйонів років наша планета проходила через щонайменше п’ять таких “чисток”. Одні вчені вбачають у цьому циклічний зв’язок, інші вважають, що масові вимирання не пов’язані одне з одним. На думку експертів, їхньою причиною є глобальні катаклізми. Крім вищеописаного падіння небесних тіл (та інших імпактних, тобто спровокованих зіткненням подій) це можуть бути потужні виверження або інші геологічні процеси.

Безпосередньо для людини особливу загрозу становить катастрофа біологічної природи. Пандемія – це масове зараження, характерне поширенням інфекції по всій території країни або навіть континенту. Хвороба, що набуває масового характеру, у XXI столітті “кочує” світом набагато швидше, ніж раніше: якщо в стародавні часи люди могли місяцями везти паразитів-переносників у трюмах кораблів, то тепер інфекція (особливо вірусної природи) поширюється з кожним авіаперельотом або від станції до станції на залізничній колії.

Однією з найбільш смертоносних пандемій в історії людства стала епідемія іспанського грипу. Понад 100 років тому (з 1918 по 1919 роки) цей вірус вразив 550 мільйонів людей – приблизно третину населення всієї планети! Приблизно п’ята частина заражених у результаті померла, і на тлі цих моторошних цифр смертності померкла навіть Перша світова війна, що відгриміла незадовго до цього. Звичайно, відтоді людство значно поліпшило технології боротьби з вірусами, проте навіть найбільш скептично налаштовані епідеміологи не виключають, що в майбутньому на людство можуть чекати не менш смертоносні спалахи масових захворювань.

Сценарій четвертий: Космічне випромінювання

Викиди коронарної речовини Сонця, а також потужні потоки гамма-випромінювання, що трапляються внаслідок загибелі великих зірок, можуть мати для Землі вельми руйнівні наслідки. Сонячне випромінювання – одна з причин існування білкового життя на нашій планеті, проте його надлишок може з легкістю й знищити все живе.

Лише через 600 мільйонів років, згідно з прогнозами астрономів, Сонце опромінить Землю потужним потоком гамма-променів. Якщо озоновий шар і вціліє після такого “душу”, то в ньому залишаться величезні дірки. Позбавлена захисту від ультрафіолетового і теплового випромінювання, планета повільно перетвориться на пустелю і незабаром почне втрачати атмосферу, внаслідок чого її важко буде відрізнити від сусіднього Марса.

Сценарій п’ятий: Загибель Сонця

Якщо простого коронарного викиду буде замало, то Сонце піднесе Землі ще один, цього разу справді останній “сюрприз”. Приблизно через мільярд років почнеться процес перетворення нашого світила на нову форму – червоного гіганта. Унаслідок виділення величезної кількості тепла Земля буде випалена і уподібниться Венері. Отруйні пари киплячого металу остаточно знищать будь-які сліди життя. Єдина надія для людства – втеча на Марс, який на той час перебуватиме в так званій “зоні Золотоволоски” – тобто на такій відстані від Сонця, на якій усе ще можливе існування рідкої води, а значить і життя.

Можливо, вам також буде цікаво: Три сценарії війни в Україні – коли та чим вона може закінчитися, спрогнозував професор із Нью-Йорка