Не може бути «райських островів», де про війну нагадують лише повітряні тривоги, або як Україні перемогти – думка аналітика

Про те, як Україні перемогти, розмірковує аналітик Віктор Андрусів. Він прокоментував нещодавні заяви заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Які, не додають оптимізму.

Нижче про все це у матеріалі «Новини України – НСН» детальніше.

Що сказав Гаврилюк?

Заяви, наведені нижче, заступник міністра Іван Гаврилюк зробив під час круглого столу «Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств» 19 серпня.

Отже:

За тиждень кількість заброньованих працівників в Україні перетне межу в 1 млн.

На сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований – це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців, вважає заступник міністра оборони.

Нормальна побудова захисту держави: коли одні воюють, а інші працюють на оборону. Економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні «одиниці підприємств працюють в три зміни».

Підтримка від міжнародних партнерів не збільшується і збільшуватися не буде.

Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз – близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.

Ці заяви не додають особливого оптимізму. То як Україні перемогти?

Своїми думками поділився відомий політолог Віктор Андрусів.

Як Україні перемогти?

Ось що він сказав:

«Заступник міністра оборони Гаврилюк вчора озвучив дуже важливе питання, що економіка України не переведена на військові рейси. Я піднімав це питання з перших днів війни і пояснював, що коли війна увійшла в фазу на виснаження – це питання нашого виживання. Зараз, через те, що таке рішення не було ухвалено вчасно у нас діра в 500 млрд гривень на оборону, і замість запуску воєнної економіки у нас шукають варіантів збільшити податки.

Однак, у цьому питанні дуже багато маніпуляцій і нерозуміння. Тому коротко ключові тези, як ми мали перейти на військову економіку.

1.Військова економіка це, в першу чергу, централізація бюджету для війни. Тому давно потрібно зробити глибокий і детальний аналіз бюджетів всіх рівнів, включно з державними підприємствами. Прибрати звідти бруківки, нові автомобілі, ремонти, метро, нові атомні блоки, фестивалі і купу інших витрат, без яких можна прожити рік чи два. Всі вивільнені кошти зарядити на оборонку.

2.Військова економіка – це централізація кредитів і інвестицій для потреб оборони. Чим більше ми вливаємо коштів у виробництво дронів, снарядів, техніки – тим більше це відчуває ворог.

3.Військова економіка – це про максимальну мобілізацію ресурсів для потреб оборони. Все, що може бути використане для потреб ЗСУ – має бути використано. Це в тому числі передбачає мобілізацію людей на оборонні підприємства, їх роботу в 3 зміни.

4.Зрештою, військова економіка – це про спосіб мислення суспільства “все для фронту, все для перемоги”. В такому мисленні, суспільство напружує всі свої сили, і перемога є справою кожного. Не може існувати “райських островів”, де війна нагадує про себе максимум повітряною тривогою.

Я знаю, що зараз хтось завиє, про ціну і навіщо це все, давайте домовимося і будемо нормально жити. Але коли вас хочуть з’їсти, то домовлятись ви можете в кращому випадку про час, коли вас з’їдять.

Чому ми більше не говоримо про “чмонь”, не ржемо з дебільності орків і так далі? Бо на відміну від нас вони перейшли на формат “перемога або смерть”, вони зарядили свою економіку і всі сили на перемогу. І ми бачимо, як на наших очах, змінилась ця кончена армія на потужну навалу.

Ми ходимо по дуже тонкій межі. Путін грає з нульовою сумою “все або нічого”, і грати з ним в іншу гру – це приректи себе і майбутні покоління. Дуже шкода – це не розуміють в деяких високих кабінетах, і ведуть себе ніби в нас не війна, а десь там далеко АТО»

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