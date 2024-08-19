В Україні наразі близько 930 000 військовозобовʼязаних громадян отримали бронювання від мобілізації. Приблизно за тиждень ця кількість перетне мільйон.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу “Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств”, повідомляє Forbes Ukraine.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Бронювання від мобілізації

Гаврилюк зазначив, що станом на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська. Це пояснюється тим, що мобілізований — це ще не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців.

Стало відомо, скільки українців отримали бронювання від мобілізації

Заступник міністра оборони також звернув увагу, що нормальна побудова захисту держави — це коли частина громадян воює, а інші працюють на оборону. За його словами, економіка має бути переведена на рейки війни. Натомість сьогодні в Україні “одиниці підприємств працюють в три зміни”.

Також чиновник нагадав, що підтримка від міжнародних партнерів не збільшується і збільшуватися не буде.

Водночас Гаврилюк зазначив, що РФ не зменшує присутність на окупованих територіях України. За його інформацією, на початку року угруповання Росії нараховувало в Україні 440 000 осіб, зараз — близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.

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