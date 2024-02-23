«Знайшли» цілі батальйони, які ще жодного разу не були на фронті – Арахамія

У Генштабі «знайшли» цілі батальйони, тисячі військових, які ще жодного разу не були на фронті. Про таке заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає НСН.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит Cил оборони, оскільки тисячі військових, які є на обліку, ще не воювали. Про це в ефірі програми “Тема з Мосейчук” заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

За його словами, у рамках аудиту було виявлено цілі підрозділи українських військових, які за два роки повномасштабної війни жодного разу не були на фронті. Арахамія наголосив, що кількість таких військових обчислюється тисячами.

Вже умовно знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали, – сказав він, додавши, що після завершення аудиту цифра буде набагато більшою.

Нардеп додав, що ці підрозділи вже отримали накази та готуються вирушити на фронт для посилення чи підміни.

Що нам це дасть? Є цей резерв, я називаю, внутрішній резерв. Далі, все-таки, ми будемо мати, по-перше, підкоригується трошки цифра потреби на мобілізацію. Це гарна також новина для суспільства. Тому що тримати економіку треба, – заявив Арахамія

«Знайшли» ціли батальйони, які ще жодного разу не були на фронті – Арахамія

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв про те, що командуванню ЗСУ поставлена задача – провести такий аудит і знайти резерви серед діючих військових, аби скоротити потребу в додатковій мобілізації, і щоб ті, хто знаходиться в тилу, замінив тих, хто два роки на передовій.

Про це ми писали тут: З 1 мільйону воюють 300 тисяч, а де інші? Від Сирського в ОП чекають аудиту

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