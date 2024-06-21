НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Національного банку України сьогодні, 21 червня.

Інформують Новини України – НСН.

НБУ впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх, сподіваючись, що це зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет.

НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри – заборона діятиме від 22 червня

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.

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