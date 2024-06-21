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НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри

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Журналіст
НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри

НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Національного банку України сьогодні, 21 червня.

Інформують Новини України – НСН.

НБУ впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх, сподіваючись, що це зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет.

НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри – заборона діятиме від 22 червня

НБУ заборонив витрачати кредитні кошти на азартні ігри

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.

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