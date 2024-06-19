Листоноша у перший робочий день привласнила 37 тисяч і витратила їх на азартні ігри

На Житомирщині листоноша у перший же свій робочий день привласнила 37 тисяч гривень виплат та пенсій і витратила їх на азартні ігри.

Про це повідомляє Рупор Житомира, передають Новини України – НСН.

У свій перший робочий день 28-річна жінка привласнила майже 37 тисяч гривень, призначених для соціальних виплат. Серед ошуканих – пенсіонери та внутрішньо переміщені особи.

Поліцейські з’ясували, що наприкінці минулого року жительку Житомирського району було призначено на посаду листоноші. Відповідно до її функціональних обов’язків жінка мала б доставляти громадянам не лише поштові відправлення та друковані видання, а й монетизовані субсидії, фінансову допомогу та пенсії.

Однак, розпочавши роботу та отримавши готівку, жінка адресатам ці кошти не принесла. Натомість вона поклала майже 37 тисяч гривень до власної кишені.

Після виявлення нестачі листоношу було звільнено з займаної посади. За повідомленням працівників служби безпеки пошти поліцейські розпочали досудове розслідування у привласнені майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Під час досудового розслідування екслистоноша пояснила, що всі кошти витратила на онлайн-ігри.

Днями слідчі відділення поліції № 2 (Попільня) Житомирського райуправління, за погодженням окружної прокуратури, повідомили причетній про підозру. Досудове розслідування триває.

А інша листоноша “заробила” 10 тисяч гривень

Зазначимо, що за останній час це вже не перший такий випадок на Житомирщині.

Так, у поліції 2 травня цього року повідомляли, що працівниця одного з міських поштових відділень на Житомирщині привласнила собі пенсії та монетизовані субсидії, призначені жителям території обслуговування. Окрім цього, листоноша двічі поклала до кишені передплату за газети. Таким чином вона «заробила» близько 10 тисяч гривень.

Встановлено, що 36-річна жінка, будучи матеріально відповідальною особою, підроблювала підписи місцевих жителів у відомостях про отримання ними виплат. Правоохоронці зібрали докази її причетності до щонайменше трьох таких випадків, вчинених на початку 2024 року. Також довірливі пенсіонерки давали листоноші кошти для оформлення передплати на місцеві періодичні видання. З’ясовано, що фальсифіковані видаткові накладні жінка передавала для звіту керівництву. А ось кошти, необхідні для передплати газет, до редакції так і не доходили.

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