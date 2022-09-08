Названо продукти, якими краще запастися наперед – йде суттєве подорожчання

Названо продукти, якими краще запастися наперед через суттєве їх подорожчання уже найближчим часом, повідомляє NNS. За підсумками 2022 року НБУ прогнозує інфляцію понад 30% (грудень до грудня).

Наразі маємо 18% інфляції (липень до минулого грудня). Можна припустити, що більш ніж половину шляху щодо прогнозованого рівня здорожчання в цьому році вже пройдено. Однак простір для росту цін ще залишається. Як правило, перші осінні місяці – вересень-жовтень – є періодом пожвавлення інфляції.

В попередні роки інфляція супроводжувалася стрімким зростанням доходів населення, а також здорожчанням багатьох типів активів, як то нерухомість чи земля. Проте від початку війни заробітні плати скорочуються, а ціни на активи неупинно знижуються. Тому немає компенсаторів, які би частково нівелювали негативні ефекти інфляції. Доходи та активи у реальному вимірі будуть знижуватися і у 2023 році

Тому українцям радять зробити певні запаси продуктів заздалегідь, аби потім не витрачати більше.

Чим саме можна запастися наперед

Питна вода

Вода – це найважливіша позиція у будь-яку пору року. Її можна закуповувати у пляшках вже зараз, оскільки вода не псується.

Консервація

В Україні триває сезон фруктів і овочів, тому можна закривати варення, компоти й джеми, овочі, соління, квасити яблука, помідори, огірки. На ринку такі продукти можна знайти набагато дешевше, ніж у супермаркетах, а взимку вони врятують від голоду й допоможуть урізноманітнити раціон.

Заморожені продукти

Якщо у вашому населеному пункті немає перебоїв з електропостачанням, тоді можна зробити запас замороженої продукції. Зокрема, можна заморозити ягоди, фрукти, зелень та овочі, оскільки взимку ці продукти коштують дорожче.

Спеції, сушені овочі та фрукти

Можна придбати набір спецій, які використовуються щоденно, оскільки вони додають смаку навіть найпростішій їжі. Сушені овочі та фрукти можуть тривалий час зберігатися та забезпечити організм всіма необхідними вітамінами та мінералами.

Сухарі

Для цього необхідно купити хліб, нарізати його на невеликі шматочки та висушити. Позбавлений вологи, такий продукт довго зберігається в сухому та провітрюваному місці, не втрачаючи своїх властивостей, і в разі дефіциту продуктів допоможе вгамувати голод.

Висококалорійні продукти

До них належать солодке печиво, цукерки, сухофрукти, халва, козинаки, горіхи згущене молоко. Ці продукти можуть тривалий час зберігатися та стати джерелом енергії та насичення у критичній ситуації.

Консерви

Це можуть бути м’ясні або рибні консерви. Також можна придбати консервовану кукурудзу, горох, квасолю, щоб зробити раціон зимою більш різноманітним.

Кава та чай

У холодну пору року, щоб зігрітися, можна пити гарячі напої. Зокрема, на зиму слід зробити запас чаю (пакетованого і заварного) та кави (розчинної та меленої).

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