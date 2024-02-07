Знеструмлено підстанції: наслідки ракетної атаки 7 лютого для енергетики

Про наслідки ракетної атаки 7 лютого для енергетики розповіли в Міненерго, передає НСН. Знеструмлено підстанції, десятки тисяч абонентів без світла.

Наслідки ракетної атаки 7 лютого для енергетики

Київ

Внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередачі. Знеструмлено підстанції.

Через це відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я. Характер пошкоджень з’ясовується. Енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин.

Харків

Після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів. Їх розраховують заживити впродовж дня.

Миколаїв

Через ранкові обстріли відключено 220 побутових та 6 юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація.

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