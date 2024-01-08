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Негода в Україні наробила багато лиха: які наслідки для регіонів (фото, відео)

Негода в Україні

Через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Найгірше з електроенергією на Дніпропетровщині. Крім того, в областях фіксуються збої щодо роботи громадського транспорту. Своєю чергою внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії. Передає НСН.

Негода в Україні наробила багато лиха: які наслідки для регіонів

У міністерстві енергетики України повідомили, що внаслідок негоди та ворожих обстрілів в більшості областей є проблеми з електроенергією. А саме без світла залишаються:

  • на Одещині — 225 населених пунктів;
  • на Дніпропетровщині — 126 населених пунктів;
  • на Миколаївщині — 62 населених пункти;
  • у Кіровоградській області — без світла залишається майже 12,5 тисяч людей;
  • у Київській області — без електрики опинилося майже дев’ять тисяч людей;
  • на Донеччині — знеструмлено через бойові дії та негоду 131 населений пункт;
  • на Хмельниччині — сім населених пунктів;
  • на Черкащині — один населених пункт;
  • у Запорізькій області з технічних причин було знеструмлено 7,5 тисяч споживачів, проте 3,7 тисяч вже заживили;
  • на Сумщині — дев’ять населених пунктів;
  • на Харківщині через бойові дії без світла залишилося 2,7 тисячі людей;
  • на Херсонщині знеструмлено 6,3 тисячі клієнтів, у місті без електроенергії залишилося понад 20 тисяч людей.

Наслідки негоди у Миколаївській області

Своєю чергою у Миколаївській області рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Через сильний вітер в області на проїжджі частини попадали дерева, а в місті Новий Буг через слизьку дорогу автомобіль злетів у кювет.

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Складні погодні умови на Дніпропетровщині

Водночас у Дніпропетровській області рятувальники ліквідували наслідки негоди. Там також попадали на дорогу та автомобілі дерева, повідомили у ДСНС Дніпропетровщини.

Загалом підрозділи ДСНС здійснили 16 виїздів в область.

Негода в Україні

Негода в Україні

Також голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що через погодні умови у місті було знеструмлено понад 15 тисяч абонентів. Через відсутність електроенергії на генераторах працюють чотири котельні.

“Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково. Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка”, — зазначав раніше він.

Негода в Україні

Яка ситуація в Одесі та області

Зазначимо, що сьогодні, 8 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки місцевих жителів пообіцяли повернути до 19:00, повідомляють Новини.LIVE.

Також через погіршення погодних умов в Одесі, частина громадського електротранспорту прямує до депо. Маршрути буде забезпечено додатковими автобусами.

Також через сильний вітер на Одещині у Білгород-Дністровському впав вітрогенератор.

Негода на Львівщині

Крім того, на ранок 8 січня у Львові та області було значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбулося через негоду, зокрема, ожеледицю.

Своєю чергою у Львівській міській раді повідомили, що на вулицях міста працює 109 одиниць снігоприбиральної техніки та понад 1500 двірників.

Раніше ми писали: Певне затишшя, і у ворога менше втрат: що відбувається на фронті 8 січня

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