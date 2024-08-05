Наслідки обстрілу залізничної інфраструктури: в Україні затримуються потяги

В Україні станом на 5 серпня затримуються потяги. Укрзалізниця долає наслідки ворожого обстрілу інфраструктури на Полтавщині вже понад добу.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на УЗ.

Вже понад добу декілька наших поїздів “наздоганяють” графік: це досі наслідки вчорашньої зміни маршрутів в результаті обстрілу інфраструктури на Полтавщині, – йдеться у повідомленні перевізника вранці 5 серпня

В Україні затримуються потяги

Станом на зараз є 4 відхилення від графіка, над подоланням яких активно працюють машиністи та диспетчери:

№104/103 Львів – Краматорськ (+5:10)

№22/21 Львів – Харків (+5:10)

№2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35)

№202/201 Ворохта – Харків (+2:35)

Рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу. Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвозку автобусами по місту, за потреби – можливість ночівлі або пересадки на інші рейси.

Ми дякуємо всім нашим пасажирам за розуміння і підтримку. Ваша залізниця продовжує рух і завжди знаходить шлях – навіть якщо він об’їзний, – йдеться у повідомленні

Раніше зазначалося, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня внаслідок обстрілу на Полтавщині ворогом було пошкоджено залізничну інфраструктуру: колії, контактну мережу, опори, тощо. На щастя, обійшлось без жертв та поранених.