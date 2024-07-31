З 1 серпня “Укрзалізниця” збільшить кількість жіночих купе. Від завтра вони стануть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укрзалізницю“.
З 1 серпня жіночі купе з’являться на наступних рейсах:
- № 1/2 Харків – Івано-Франківськ.
- № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
- № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ – Рахів.
“Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток”, – пише УЗ.
“Укрзалізниця” збільшить кількість жіночих купе з 1 серпня – список рейсів
Як нагадали в УЗ, посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №26/236 Одеса – Ясіня;
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №75/76 Київ – Кривий Ріг.
“Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку “Укрзалізниці”, де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок”, – відзначає УЗ.
Що відомо про жіночі купе
У травні 2023 року на сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція щодо введення окремих вагонів для жінок в поїздах “Укрзалізниці”. Після цього голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк звернулася до УЗ з ініціативою щодо реалізації пілотного проєкту з жіночими купе.
У червні 2023 року було оголошено про запуск перших жіночих купе на чотирьох напрямках: Київ – Ужгород, Дніпро – Трускавець, Київ – Кривий Ріг, Харків – Ясіня.
Ще новини України: Укрзалізниця розширила перелік поїздів, які військові можуть забронювати терміново