З 1 серпня “Укрзалізниця” збільшить кількість жіночих купе. Від завтра вони стануть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укрзалізницю“.

З 1 серпня жіночі купе з’являться на наступних рейсах:

№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ – Рахів.

“Також на поїзди із жіночими купе доступний моніторинг квитків з автовикупом – цей механізм дає можливість вихопити квитки із системи для пасажира автоматично, як тільки хтось із інших пасажирів, наприклад, поверне свій квиток”, – пише УЗ.

“Укрзалізниця” збільшить кількість жіночих купе з 1 серпня – список рейсів

Як нагадали в УЗ, посадка до жіночих купе доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Серед інших рейсів, в яких доступні жіночі купе:

⁠№15/16 Харків – Ясіня;

⁠№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Ясіня;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

“Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно в застосунку “Укрзалізниці”, де такі місця мають відповідну позначку. Бажаємо нашим пасажиркам приємних подорожей та виключно гарних вражень від поїздок”, – відзначає УЗ.

Що відомо про жіночі купе

У травні 2023 року на сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція щодо введення окремих вагонів для жінок в поїздах “Укрзалізниці”. Після цього голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк звернулася до УЗ з ініціативою щодо реалізації пілотного проєкту з жіночими купе.

У червні 2023 року було оголошено про запуск перших жіночих купе на чотирьох напрямках: Київ – Ужгород, Дніпро – Трускавець, Київ – Кривий Ріг, Харків – Ясіня.

Ще новини України: Укрзалізниця розширила перелік поїздів, які військові можуть забронювати терміново