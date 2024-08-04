Обстріл Полтавщини 4 серпня – пошкоджено залізничну інфраструктуру, затримуються поїзди

Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Укрзалізницю.

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Повідомляється, що було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

На щастя, обійшлось без жертв та поранених.

Таож залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

«Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. А якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда — наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки», – повідомили в Укрзалізниці.

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