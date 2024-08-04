Росіячни здійснили обстріл Полтавщини 4 серпня, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Змінено маршрути на низці напрямків.
Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Укрзалізницю.
Обстріл Полтавщини 4 серпня – пошкоджено залізничну інфраструктуру, затримуються поїзди
Повідомляється, що було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.
На щастя, обійшлось без жертв та поранених.
Таож залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.
«Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. А якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда — наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки», – повідомили в Укрзалізниці.
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