«Нам не вдалося забрати всіх поранених при виході з Вугледару» – комбриг 72 омбр

Всіх поранених при виході з Вугледару забрати не вдалося. Евакуація відбувалася у дуже складних умовах.

Про це розповів комбриг 72 омбр Олександр Охріменко, передають «Новини України – НСН».

Під час виходу з Вугледару 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка обороняла місто в умовах значної переваги ворожих сил, не змогла евакуювати всіх поранених.

Про це розповів нещодавно призначений командир 72 омбр полковник Олександр Охріменко в інтерв’ю виданню “Главком“.

“При виході з Вугледару ми не змогли забрати всіх”

“Об’єктивно під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати“, – визнав комбриг

Він зазначив, що під вогнем противника групи евакуації інколи навіть не могли вийти до точки зустрічі.

Скільки саме поранених бійців залишилися в захопленому ворогом місті, полковник Охріменко сказати відмовився, адже “важливий і цінний кожен солдат”. Проте наголосив, що це “не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, перебільшуючи в рази”.

За словами комбрига “Чорних запорожців”, у боях за Вугледар співвідношення сил становило майже 1:9 на користь противника.

“Нам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил Російської Федерації, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи. Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі”, – зазначив Охріменко

Він підкреслив, що “тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар об’єктивно не було можливості”.

На запитання, чому за таких умов українські війська не вивели з напівоточеного міста раніше, комбриг зауважив:

“Якщо ми будемо залишати населені пункти, не давши потужного бою противнику, то за деякий час можемо опинитися невідомо на яких рубежах”.

Він також додав, що до кінця вересня ситуація на півдні Донбасу змінилася так, що утримання Вугледару “втрачало своє значення”.

“Прибувши на місце, після оцінки обстановки і прийняття смуги оборони бригади я відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще із південної частини Вугледара і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву. Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення На жаль, не зовсім до кінця вдалося йти за планом і виконати всі етапи через те, що противник встиг взяти фланги під вогневий контроль”, – визнав Охріменко, який був призначений командиром бригади перед її виведенням з Вугледару, після звільнення з цієї посади попереднього комбрига Івана Вінніка.

За його словами, коли перший етап виходу з міста був завершений, українські військові здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара.

“Але противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль ті маршрути виходу, які були сплановані“, – констатував офіцер

Він запевнив, що “зараз лінія зіткнення стабілізована, противника зупинено”. Бригада виконує бойові завдання на вогневих позиціях щодо недопущення просування росіян у північному напрямку – в бік Богоявленки.

Комбриг також пояснив, чому за таких умов бригада не йде на відновлення, а залишається тримати оборону на Донеччині, полковник Охріменко пояснив:

“Якщо говорити про підрозділи, які прийшли до нас на підтримку, то їхні бойові потенціали і спроможності у порівнянні з потужною механізованою бригадою, яка має бойовий досвід і пройшла найзапекліші бої, дуже відрізняються. Звісно, одночасно вивести всю бойову бригаду і замінити її 100% на інші підрозділи зараз, в таких складних умовах, неможливо. Це розуміють і нефахівці. Тому частина сил, включаючи управління бригади, підрозділи артилерії та інші підрозділи, які забезпечують виконання завдань разом з бригадами ТрО, лишаються на місці. Частина сил бригади – вже виведена для відновлення. Військовому керівництву надано пропозиції щодо поетапного відновлення боєздатності підрозділів бригади, і вони враховані. Після відпусток, відновлення, реабілітації, за певний період часу ці підрозділи посилять смуги оборони бригади. Ті, які лишилися на місці, відповідно, будуть замінені та виведені поетапно на відновлення боєздатності”.

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