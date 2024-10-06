«Артилерії в 10 разів більше, ніж у нас» – 72 бригада розповіла про вихід з Вугледару

72 бригада, говорячи про вихід з Вугледару, розповіла про тотальну перевагу росіян на цій ділянці фронту.

Поблизу міста Вугледар на Донеччині, яке обороняла 72 окрема механізована бригада, росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії. Україна ж намагається завдати росіянам великих втрат, навіть якщо доводиться відступати.

Про це пише New York Times із посиланням на військового 72 бригади Романа, передають «Новини України – НСН».

За словами військового, російські війська можуть розгромити українську оборону, коли концентрують свої зусилля на певній ділянці фронту. Так, наприкінці літа навколо Вугледара вони мали перевагу в артилерії 10 до 1.

«Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми?» — каже він

Видання також цитує інших неназваних українських командирів та військових експертів, які кажуть, що війна з росією — це війна на виснаження, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдавши їй максимальних втрат і змусивши відмовитися від продовження війни.

Австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, із яким поговорило NYT, сказав, що результат війни вирішиться не тим, «хто контролює Вугледар чи інші тактично важливі прифронтові міста», а тим, «скільки військ росіяни витратили на захоплення Вугледара у порівнянні з тими втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати».

Вихід з Вугледару: що відомо

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що українське військове командування надало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із міста Вугледар у Волноваському районі Донецької області.

Ще ввечері 1 жовтня співрозмовники hromadske у 72 окремій механізованій бригаді, яка обороняла Вугледар, повідомили, що росіяни захопили місто. Однак «Суспільне» писало, що окремі частини Вугледара все ще перебували під контролем Сил оборони, хоча більша частина міста була вже окупована.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін іще вдень повідомляв, що бої тривають у межах міста. За його словами, у Вугледарі залишалися 107 людей. Раніше Філашкін зазначав, що вони навідріз відмовляються виїжджати. А втім, за його словами, усіх дітей вдалось евакуювати.

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