Потрібно негайно створювати новий рубіж оборони для прикриття кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей – Бутусов

Потрібно негайно створювати новий рубіж оборони для прикриття кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей. Про таке заявив військовий кореспондент Юрій Бутусов , коментуючи втрату Вугледару, який мав ключове значення для нашої оборони, передають « Новини України – НСН »

Бутусов зазначив, що оборона Вугледару стала справжнім подвигом українських воїнів, які два з половиною роки завдавали тут росіянам втрати у багато разів вищі за наші та відбили два великих наступи у 22-му та 23-му роках.

Потрібно негайно створювати новий рубіж оборони для прикриття кордонів Дніпропетровської та Запорізької областей

Місто, за словами воєнкора, мало ключове становище для контролю південного флангу сил оборони України на Донбасі, це була надзвичайно вигідна позиція, панівна висота, щільно забудована, яка давала кращі радіогоризонти для дронів та вогневі позиції для усіх видів озброєння.

Отже, Вугледар було вигідно втримувати.

Втрата Вугледару – поразка, яка буде мати важкі стратегічні наслідки. Втрачено важливий укріплений район, з великою кількістю обладнаних позицій та мінних полів. Після цього ворог буде “згортати” фронт та наступати на Велику Новосілку зі сходу та на Курахове з півдня, і таких зручних рубежів оборони там вже нема. Фактично, потрібно негайно створювати новий рубіж оборони для прикриття кордонів Дніпропетровської та Запорізскої області зі сходу, – написав Бутусов

Серед причин втрати Вугледару він назвав такі:

Відсутність боєздатних резервів та боєздатного поповнення, щоб відновлювати втрати наших військ та посилювати 72-гу механізовану бригаду, яка безпосередньо обороняла місто. Це відповідальність командування ЗСУ; Перевага ворога у чисельності у 5 разів мінімум. Слабка організація та взаємодія в обороні, постановка завдань без врахування реальних можливостей та без оцінки реальної боєздатності військ. Відсутність якісно організованих контратак. Тривалий час на напрямок прориву підкидали піхотні підрозділи з низькою комплектністю та слабким озброєнням зі складу ТРО, які не могли відновити становище, а тільки героїчно призупиняли наступ ворога на деякий час. Відсутність якісної другої лінії оборони, яка б дозволила зупинити ворога в районі шахт північніше Вугледару на заздалегідь обладнаних позиціях, прикритих мінними полями.

Також Бутусов розповів, що єдина траса у місто Вугледар-Богоявленка була взята під вогневий контроль ворога 24 вересня. В цей момент, на його думку, командування мало б віддати наказ про плановий організований відхід військ з міста, оскільки деблокувати місто не було сил. 26 вересня ворог ударами дронів повністю закрив можливості заізду до міста. Тим не менше, командування ОТУ не віддало своєчасний наказ на відхід, а продовжувало вимагати “триматись”. В ніч з 30 вересня на 1 жовтня командування 72-ї бригади на власну відповідальність здійснило відхід останніх підрозділів прикриття через неможливість подальшого ведення оборони, що було здійснено з втратами внаслідок щільного вогню ворога. За останні чотири доби оборони Вугледару 72-га омбр втратила у місті та на трасі відходу близько 30 (тридцяти) військовослужбовців зниклими без вісті. На одній з позицій росіяни захопили 5 військовослужбовців, імена яких не встановлені, і розстріляли їх на місці, це зафіксовано нашим дроном.

Загроза наступу на Запоріжжі

Зазначимо, що на фоні втрати Вугледару останнім часом з’являється все більше інформації про ймовірний наступ росіян на Запорізькому напрямку.

Так, нещодавно представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що Росія планує найближчими днями розпочати новий наступ у Запорізькій області.

Він прогнозує активізацію штурмових дій російських військ у районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка з метою взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.