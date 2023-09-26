Наймолодший посмертний донор: 9-місячна дівчинка віддала свою нирку 5-річній Сніжані

Нирку 9-місячної дівчинки пересадили 5-річній Сніжані у Львівській клініці. Померле немовля – наймолодший посмертний донор в Україні. Про цей випадок розповіли у Міністерстві охорони здоров’я, передає НСН.

П’ятирічна Сніжана кілька років жила завдяки щоденній процедурі перитонеального діалізу (коли обмін речовинами між кров’ю пацієнта та розчином для діалізу відбувається через спеціальний катетер в черевній порожнині). В 11 місяців їй діагностували гемолітико-уремічний синдром – стан, внаслідок якого у дівчинки розвинулася ниркова недостатність.

Декілька днів тому дитина отримала другий шанс на довге життя без діалізу – у львівському Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр їй пересадили нирку від посмертного донора.

Донором для Сніжани стала 9-місячна дівчинка. Вона мала важке захворювання печінки і київські лікарі відчайдушно боролися за її життя, але врятувати не змогли. Коли у дитини констатували смерть мозку, її батьки дали згоду на забір органів. Єдина державна інформаційна система визначила, що Сніжана може стати реципієнткою – вона важила всього на кілька кілограмів більше за свою рятівницю.

З Києва органи доставили до Львова, де трансплант-команда провела пересадку. Сніжана почувається добре.

Трансплантація від дитини дитині складніша, ніж така ж операція дорослим, адже діаметр судин дуже маленький. Йдеться про майже ювелірну роботу. Але нам все вдалося. Нирка запрацювала на операційному столі. Наша пацієнтка має всі шанси забути про діаліз, до того ж нирка ростиме разом з нею, – Роман Андруневич, керівник клініки дитячої нефрології, діалізу та трансплантації нирки Команда МОЗ бажає Сніжані якнайшвидшого відновлення. Ми також висловлюємо співчуття батькам маленької донорки й дякуємо їм за вчинок неймовірної сили у час найстрашнішої втрати, – йдеться у повідомленні

Протягом 2021-2023 років українські медики провели 111 органних пересадок дітям – трансплантована 81 нирка, 24 печінки та 6 сердець. Трансплантація нирки Сніжані – третій випадок в Україні, коли донором стала дитина. На пересадку анатомічних матеріалів очікує 81 маленький пацієнт.

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