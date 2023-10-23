Названо область, куди переїхало найбільше підприємств з постраждалих від війни територій. І це – Львівщина, передає НСН з посиланням на Опендатабот. Загалом з лютого 2022 року до більш безпечних областей переїхало 840 підприємств.

За останніх півтора року до Львівської області з регіонів, які постраждали від бойових дій, переїхало 199 підприємств. Це майже чверть усіх компаній, які були змушені релокуватися від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили на ресурсі Опендатабот у понеділок, 23 жовтня.

Загалом від лютого 2022 року за програмою з релокації до більш безпечних областей переїхали 840 підприємств. З них 667 вже відновили свою діяльність на нових місцях.

Наразі за урядовою програмою підприємства можуть перевезти виробничі потужності з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, до шістнадцяти областей країни: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Волинської, Рівненської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та Київської(окрім Києва) — повідомляють на Опендатабот

Найбільше релокованих підприємств прийняла Львівщина — сюди переїхало 199 компаній. Другою за привабливістю для бізнесів стала Закарпатська область, відновити там свою діяльність вирішили 120 підприємств. Також доволі популярними стали Чернівецька та Івано-Франківська області — вони прихистили 78 та 70 компаній відповідно. Найменше підприємців переїхали до Житомирщини та Одещини — лише 6 та 3 відповідно.

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