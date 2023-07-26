Наглядач маяка на Зміїному після 24 лютого пішов на фронт – тепер він командир! (фото)

Наглядач маяка на Зміїному, який був свідком перших хвилин повномасштабного вторгнення росії і бачив той самий російський корабель, після 24 лютого пішов воювати. Про це розповідають у Державній прикордонній службі України, передає НСН.

Прикордонник на псевдо «Чорний» до військової служби 16 років працював наглядачем маяка на Зміїному. 24 лютого, під час чергування, він бачив, як російські кораблі наближалися до острова, як окупанти погрожували охоронцям кордону, а ті, дивлячись ворогу в очі, стояли до кінця.

Наглядач маяка на Зміїному пішов на фронт

На той час на острові перебувало декілька цивільних, тож їм дали можливість евакуюватися на материк. Проте сидіти вдома чоловік не збирався, пішов до військкомату та долучився до лав Держприкордонслужби.

Сьогодні «Чорний» – командир штурмового відділення у «Сталевому кордоні». Свій перший бойовий досвід чоловік отримав у боях під Бахмутом.

Прикордонник разом з побратимами продовжує боронити нашу країну та мріє повернутися на рідний Зміїний.

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