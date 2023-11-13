На війні в Україні загинув найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер-доброволець

На війні в Україні загинув найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер Іраклій Курцикідзе. Сумну новину повідомив журналіст Лаша Берулава на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Берулава не вказав, де саме загинув Курцикідзе. Лише зазначив, що смерть настала внаслідок російського артилерійського обстрілу.

На жаль, в Україні в бою з російськими окупантами загинув ще один грузинський хлопчик, Іраклій Курцикідзе, — написав журналіст

У дописі також наведені короткі спогади щодо полеглого. Зі слів Лаші Шергелашвілі, який був його другом, він “два кілометри ніс на спині пораненого товариша, підбадьорюючи себе, з посмішкою”.

Один з керівників грузинського підрозділу полковник Вано Надірадзе додав деякі деталі щодо трагічної події. В коментарях до допису про загибель побратима офіцер вказав, що Іраклій Курцикідзе поліг у бою “два дні тому”. Затримка з заявою про його смерть була тому, що спершу хотіли повідомити родину

Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому, ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім’я, брате, заради Грузії…, – сказав Вано Надірадзе.

Інформацію про загибель Курцикідзе офіційно підтвердило Міністерство зовнішніх справ Грузії, інформує “Радіо Свобода. Грузія”. Також зазначено, що за час російсько-української війни загинуло 50 грузинських добровольців.

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