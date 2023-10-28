На фронті загинув барабанщик рок-гурту «Серцевий напад» (фото)

На фронті загинув барабанщик рок-гурту «Серцевий напад» Михайло Балахтар. Про його загибель повідомили на сторінці гурту у Фейсбуці 27 жовтня, передає НСН.

Музикант пішов захищати Україну від окупантів на початку повномасштабної війни. А днями загинув у бою.

Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл (Михайло Балахтар). Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим, – написав колектив гурту.

У Михайла Балахтара залишилася дружина та дитина. Колеги музиканта додали, що для них це нереальна втрата, з якою прийдеться жити.

Михайло Балахтар був одним з засновників гурту. До складу також входили його рідний брат Василь та двоюрідний брат Дмитро Рябий. “Серцевий напад” створили у 2004 році в місті Чернівці.

За час свого існування гурт випустив три студійні альбоми. Серед найвідоміших пісень гурту “Субкультура”, “Punk Girl”, “Телефонуй”.

Загинув барабанщик рок-гурту «Серцевий напад»: фото

Друзі оприлюднили фото полеглого Героя. Ось таким він був: усміхненим, креативним, талановитим. Вічна пам’ять!

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