Росіяни на околицях Вугледара, ЗСУ доведеться вийти, аби не потрапити в оточення – військкор

Росіяни вже знаходяться на околицях Вугледара, а ЗСУ доведеться вийти, залишивши свої позиції. Про таке повідомив військовий кореспондент Богдан Мирошніков. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, як окупантам вдалося зайти з флангів.

Отже, військовий кореспондент Богдан Мирошніков стверджує, що незабаром російські війська оточать місто, тому Силам оборони доведеться залишати свої позиції у даному населеному пункті, передають “Новини України – НСН“.

Після захолпення міста Вугледар на Донеччині російські окупанти зможуть налагодити постачання до окупованого Криму. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент Богдан Мирошніков.

З втратою нами Вугледара, ворог зможе налагодити спокійну логістику залізницею через Волноваху на весь окупований південь та Крим. Ні, воно звичайно, туди щось буде прилітати, але працювати туди “стволкою” та РСЗВ буде вже неможливо, — вважає він

Він також зауважив, що становище у Вугледарі стає все більш сумним, і воно вже критичне.

Боїв за місто я б не очікував — російські мр*зоти його просто оточать, а нашому гарнізону під цією загрозою доведеться відійти. І до цього моменту залишається не надто багато часу. Якщо бути точним — 4 км з одного флангу та 5 км — з іншого. Так, це відстань до тієї самої Богоявленки, — вважає Мирошніков

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію бійців та військкорів з приводу того, що ЗС РФ могли зайти на околиці Вугледара.

Росіяни на околицях Вугледала: як окупантам вдалося зайти з флангів.

Вугледар зазнав значних руйнувань через активні удари російськими керованими авіабомбами (КАБ). В результаті ворогу вдалося просунутися на фланги української оборони.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація – це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, – написав Коваленко

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