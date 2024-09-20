Чи вдалося ворогу зайти у Селідове і на яке місто росіяни націлилися зараз

Росіяни активно просуваються на Донеччині, захоплюючи один населений пункт за іншим. Чи вдалося ворогу зайти у Селідове? Відповідь на це питання дали в ЗСУ. А аналітики DeepState розповіли, на яке місто зараз націлилися окупанти.

Чи вдалося ворогу зайти у Селідове

ЗСУ не допустили прориву ворога у Селидове, бої точаться на підступах міста.

Про це в ефірі “Апостроф. TV” розповів офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний, передають «Новини України – НСН».

Противник у місто не проникав, бої точаться на підступах. Хоча російські воєнкори активно продовжують висвітлювати тему, нібито вони вже в місті Селидове, але це не так. Селидове — повністю під нашим контролем, — заявив офіцер.

За словами військового росіяни намагаються захопити населені пункти на Покровському напрямку до настання холодів, щоб закріпитися, мати своє логістичні хаби, мати плацдарм для подальших наступів.

На яке місто росіяни націлилися зараз

Тим часом, у DeepState повідомляють, що противник продовжує активно штурмувати в напрямку Курахового.

Тут зазначають, що ворог постійно намагається прорватися через позиції українських військових в сторону Курахового, але останній тиждень для бійців Сил Оборони, зокрема 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка насичений складними боями.

Росіяни за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагаються продовжувати розвивати свій успіх з Красногорівки в напрямку Гострого, пробують там закріпитися, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії. Таким чином вони сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, в яких московити постійно зазнають невдач.

Активізація ворога в сторону Курахового останній тиждень посилилася разом з успіхом в районі н.п. Українськ-Желанне Перше-Невельське. Саме в ці райони останнім часом було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу, щоб продовжити своє просування.

Не дивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування ворога відбувається південніше саме в його сторону, – кажуть у DeepState

Зараз йдуть спроби ворога повністю окупувати н.п. Желанне Перше та зачистити місто Українськ, при цьому триває накопичення та перегруповування сил для подальшого просування, зокрема, в напрямку Гірника.

Куди буде далі рухатися ворог — покаже тільки час, адже, дуже часто, вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі, – констатують аналітики

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