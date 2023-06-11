На Лівобережжі змило склади зброї окупантів: все це несе у море та до берегів – ОК «Південь»

На Лівобережжі змило склади зброї окупантів: все це несе у море та до берегів. Про це розповіла речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк, передає НСН

Окупанти вибудовували там декілька смуг оборони – в тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань. Серед них облаштовувались і позиції. Коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи – вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю. В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку, – сказала Наталія Гуменюк

У ЗСУ назвали вибухонебезпечні предмети, які несе повінь у Чорне море

У Чорне море принесло купи сміття, в яких знаходяться різні типи вибухонебезпечних предметів, вимиті з ворожих позицій після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Наталя Гуменюк попередила, що не можна наближатися до предметів, які виносить на берег.

Вона наголосила, що загроза мінної небезпеки залишається надзвичайно високою.

У Чорному морі специфічні течії, які можуть відносити купи сміття дуже далеко, а потім повертати їх до берега, пояснила спікерка.

Речниця ОК «Південь» попередила, що крім звичайних протипіхотних, протидесантних та протитанкових мін, які змило з ворожої лінії оборони лівого берега, у купах сміття може бути дуже багато легших мін та інших боєприпасів – з розмитих складів боєкомплекту.

У цих купах сміття можуть бути й інші засоби вогневого та вибухового впливу. До цих куп сміття наближатися не можна, навіть коли їх явно прибиває до берега. Необхідно викликати фахівців, щоб вони їх обстежили, – заявив Гуменюк

Вона додала, що у смітті, яке несе течія, може бути додаткова небезпека – на деокупованих територіях Сили оборони стикалися із замінованими трупами тварин, людей та предметів, яким не властиво бути вибухонебезпечними.На Лівобережжі змило склади зброї окупантів.

На Лівобережжі змило склади зброї окупантів: відео

Тим часом на Одещині прикордонники вже фіксують наслідки російського екоциду у Чорному морі.

“Море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин… У ньому плавають будинки та їх фрагменти, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб. Наслідки екоциду – жахливі”, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Також в ДПСУ зазначають, що в чорноморській воді можуть бути нерозірвані міни та боєприпаси.

Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів, звертатися до компетентних служб!, – заккликають прикордонники

Зазначимо, що випадки, коли принесені міни розривалися на пляжах Одеси, вже були.

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