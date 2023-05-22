В ОК «Південь» попереджають про високий рівень ракетної небезпеки – що відомо

В ОК «Південь» розповіли про активність ворожої авіації та аркети у Чорному морі. Українців попередили про дуже високий рівень ракетної небезпеки

Рівень ракетної небезпеки дуже високий через активності стратегічної і тактичної авіації ворога та ракети у Чорному морі.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”, розповідає НСН.

“На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії, загальний залп яких може сягати 12 “Калібрів”. Таким чином, рівень ракетної небезпеки на тлі активності стратегічної і тактичної авіації – дуже високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою”, – наголосили в ОК.

Також у відомстві додали, що вночі 22 травня на Одещину росіяни спрямували ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем.

В ОК «Південь» попереджають про високий рівень ракетної небезпеки

Як відомо, вночі 22 травня Росія завдала удару по Дніпру. Вона атакувала місто ракетами різного типу та ударними дронами.

Загалом випустила 36 ворожих об’єктів, із них збили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та усі БпЛА. За останніми даними місцевої влади, внаслідок удару постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіянам не дає спокою українська ППО.

Гуменюк зазначила, що тільки російським окупантам відомий напрямок обстрілів та ударів по Україні, який вони обрали. Однак очевидно, що метою загарбників є виснаження ППО.

«Який саме напрямок обирає ворог – знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що у ворога на умі, але розуміємо, що будуть атакувати і намагатимуться виснажувати конкретні напрямки ППО», – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що російські війська, зосередившись конкретному напрямку, вимірюватимуть, з яких боків він може бути захищений, або – де може бути пропущений удар.

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