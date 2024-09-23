ЗСУ прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною. Успішну операцію провели підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади прорвали одну з ділянок російського кордону на Курщині.

Про це повідомили в Десантно-штурмових військах сьогодні, 23 вересня, передають «Новини України – НСН».

«Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ», — ідеться в дописі

Також бійці показали, як відбувався новий прорив кордону. На опублікованому відео зафіксували пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі.

ЗСУ прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною: відео

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