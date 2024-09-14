ЗСУ прорвали ще одну лінію оборони росіян у Курській області – ISW

Українські війська прорвали чергову лінію оборони у Курській області та просунулися вперед у Глушковському районі 13 вересня.

Про це повыдомляють “Новини Украъни – НСН” з посиланням на ISW.

Вже понад місяць триває операція ЗСУ в Курській області. Стало відомо, що 13 вересня українські сили просунулися вперед у Глушковському районі.

Що відомо про просування ЗСУ у Курській області

“Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушкова та за три кілометри від міжнародного кордону Росії з Україною)”, – розповіли аналітики.

Водночас, за інформацією російських джерел, українські військові атакували на південний захід від Глушкова в районі Нового Путі та Веселого та Медвежого, що на сході від Веселого.

Один з російських воєнкорів заперечив заяви, що ЗСУ вдалося увійти до Веселого.

Також триває протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.

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