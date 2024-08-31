Для того, щоб повернути контроль над прикордонними територіями Курської області, росія потребує більше військових, але для цього їй доведеться або відмовитися від своїх позицій в Україні, або призвати на службу молодих призовників.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Вторгнення України в Росію змінило хід війни й ще більше викрило слабкість Кремля. З моменту початку операції в Курській області ЗСУ вже контролюють 100 населених пунктів в Росії й захопили сотні полонених.

Крім того, успіх України підірвав моральний дух серед російських військових, які, безсумнівно, ставлять питання про мету війни, яка залишила російські кордони незахищеними, вважає Альфред Купер, колишній кореспондент Reuters News (2008-2012) з питань Росії.

РФ зможе повернути контроль над Курщиною лише за однієї умови – деталі

На думку кореспондента, Росія потребує більше військових, щоб повернути контроль над своїми прикордонними територіями, але для цього їй доведеться або відмовитися від своїх позицій в Україні, або призвати на службу молодих призовників.

Проблема полягає в тому, що відправка минулорічних випускників шкіл на війну є політично складною, оскільки Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій в Україні.

“Для керівництва Кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь”, — додав Купер.

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