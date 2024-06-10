На фронті загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

На фронті під час виконання робочого завдання загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко. Його вбила ворожа бомба.

Про важку втрату повідомляють друзі і знайомі світляра, передають Новини України – НСН.

На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко. Дуже талановита людина була. Майстер. І справді світла людина. До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися” – написав Борислав Береза у своєму Фейсбуці

Він додав, що дещо згодом – у травні – Федосенко із групою журналістів їздив по лінії фронту й робив репортажі про військовослужбовців.

Перетнулися на Запоріжжі у Білогір’ї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі, – розповів Береза

Він додав, що військовий фотограф завжди ризикує життям, “щоб ми побачили більше”.

Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці Страткому – це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був… Страшне слово “був”. Русня вбила його. КАБи. Мої співчуття родині. Вічна пам’ять Герою. RIP, – підсумував Береза

Прокоментував загибель Федосенка і дизайнер Тарас Іщик, який створював бренд для ЗСУ.

Загинув один із найкращих фотографів Збройних сил України – Арсен Федосенко. Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на “Книжковому Арсеналі”, говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був”, – написав Тарас Іщик і подякував за все, що вони робили разом

Ще 6 червня Арсен Федосенко вітав колег з Днем журналіста у Фейсбуці. Цей допис став останнім на сторінці.

Бути відкритим. Приймати й пропускати крізь себе чужий біль. Зберігати об‘єктивність. Заслужити довіру співрозмовника. Пам‘ятати кожного, з ким спілкувався востаннє, і його мрії. Робити все, щоб ми знали героїв, і не забули ворогів. З днем журналіста, шановні колеги! – писав воєнний фотограф

Арсен Федосенко – що про нього відомо

Арсен Федосенко – український фотограф. Художник-графік за освітою, почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року реалізував багато художніх й культурних фотопроєктів у співпраці з Національною філармонією України, Посольством Італії.

Автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини.

З початком повномасштабної війни присвятив себе висвітленню подій, пов’язаних з бойовими діями.

Нижче – декілька фото Арсена Федосенка, зроблених на початку вторгнення. Вони облетіли весь світ.

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