На Білгородщині впала бомба ФАБ-500 і закопалася в землю – росЗМІ

На Білгородщині впала бомба ФАБ-500. Причини її падіння поки що невідомі. Вірогідно, знову “випадковий схід”, як це буває часто у армії РФ.

Про черговий подарунок росіянам від своєї ж армії повідомляє російське видання «База», передають Новини України – НСН.

На Білгородщині впала бомба ФАБ-500

За попередньою інформацією, ФАБ-500 впала 12 травня в районі будинку на вулиці Верескової у селищі Розумне-54 Білгородського району області. Про падіння боєприпасу місцеві мешканці повідомили екстрені служби.

Важка бомба закопалася в землю і не вибухнула. За даними «Бази», потерпілих немає, мешканців довколишніх будинків планують евакуювати, а знищення боєприпасу заплановано на 13 травня.

Офіційно про падіння боєприпасу не повідомлялося.

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