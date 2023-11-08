Лише за добу ЗСУ знищили 116 одиниць техніки 780 окупантів: ситуація на фронті 8 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот двадцять третю добу. Про ситуацію на фронті 8 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 8 листопада

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Різниківка, Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Рівнопіль Донецької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не проводив.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують крадіжку та вивезення українського урожаю з окупованих територій. Зокрема, загарбники вивозять зернові через порти тимчасово окупованого Криму. 4 листопада на території Феодосійського торгового морського порту завантажилось зерном суховантажне судно, того ж дня окупанти загнали ще понад 100 вантажних вагонів з зерном на залізничну станцію Феодосію.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти збирають інформацію про померлих українських громадян – власників нерухомого майна для фіктивного переоформлення документів на право власності на їхнє житло, щоби вкрасти його і перепродати. Також, у такому – краденому житлі розміщуються російські терористи.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 780 окупантів, 8 танків, 22 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 3 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 307640 (+780) осіб,

танків ‒ 5301 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9996 (+22) од,

артилерійських систем – 7439 (+29) од,

РСЗВ – 872 (+3) од,

засоби ППО ‒ 572 (+2) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),

крилаті ракети ‒ 1556 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1054 (+5)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Штурмував на шести напрямках, втратив 890 солдат і 50 одиниць техніки – ситуація на фронті 7 листопада