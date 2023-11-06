Ворог намагається оточити Авдіївку і атакував на 5-ти напрямках: ситуація на фронті 6 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот двадцять першу добу. Про ситуацію на фронті 6 листопада і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

З 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада 2023 року окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму.

Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Загальна ситуація на фронті 6 листопада

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 880 російських окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 14 автомобілів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 305970 (+880) осіб,

танків ‒ 5288 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 9958 (+5) од,

артилерійських систем – 7389 (+14) од,

РСЗВ – 867 (+0) од,

засоби ППО ‒ 570 (+0) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5554 (+20),

крилаті ракети ‒ 1556 (+2),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9744 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 1047 (+0)

Дані уточнюються.

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