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Штурмував на шести напрямках, втратив 890 солдат і 50 одиниць техніки – ситуація на фронті 7 листопада

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Штурмував на шести напрямках, втратив 890 солдат і 50 одиниць техніки – ситуація на фронті 7 листопада
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Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот двадцять другу добу. Про ситуацію на фронті 7 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 7 листопада

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та  Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

ситуація на фронті 7 листопада

  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.
  • На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 20 атак.
  • На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.
  • На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут українські воїни відбили понад 10 атак.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

  • В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

У населеному пункті Стрілкове на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти запланувала проведення з 1 листопада, так званого “місячника здачі українських паспортів”. Тих українських громадян, хто буде здавати паспорти, – окупанти хочуть знімати на відеокамеру, щоб потім показати  у своїх пропагандистських сюжетах на телебаченні.

У районі населеного пункту Раденськ Херсонської області в підрозділах російських окупантів почастішали випадки відмови мобілізованих російських терористів від виконання наказів на ведення наступальних дій та дезертирства через значні втрати вбитими та пораненими.

Успіхи ЗСУ

ситуація на фронті 7 листопада

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний безпілотник типу “Shahed-136/131” та розвідувальний безпілотник ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 890 окупантів, 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 3 РСЗВ, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня,  23 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 306860 (+890) осіб,
  • танків  ‒ 5293 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 9974 (+16) од,
  • артилерійських систем – 7410 (+21) од,
  • РСЗВ – 869 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 570 (+0) од,
  • літаків  – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 5557 (+3),
  • крилаті ракети  ‒ 1556 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)

Дані уточнюються.

Штурмував на шести напрямках, втратив 890 солдат і 50 одиниць техніки – ситуація на фронті 7 листопада

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