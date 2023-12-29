Зменшилася кількість атак: що відбувається на фронті 29 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сімдесят четверту добу. Про ситуацію на фронті 29 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і масовану повітряну атаку НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Масштабна повітряна атака сьогодні

Сьогодні вночі і вранці ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

На жаль, є загиблі та постраждалі.

Спершу окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Загальна ситуація на фронті 29 грудня

Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню – не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої країни.

Протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 86 авіаційних ударів, 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок учорашніх російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби ввечері російські війська знову атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наша протиповітряна оборона знищила 18 із цих дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів росіян учора зазнали: Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем московитів опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби зупинено 14 атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують росіян у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захлинулися 6 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники і надалі провадять заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій, отримав належну відсіч та знову відступив.

Успіхи ЗСУ

При цьому Сили оборони України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, своїми активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

Наша авіація минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 11 їхніх артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ, 2 зенітно-ракетні комплекси та 6 складів боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 850 окупантів, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 357520 (+850) осіб,

танків ‒ 5953 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 11033 (+18) од,

артилерійських систем– 8417 (+26) од,

РСЗВ – 938 (+3) од,

засоби ППО ‒ 620 (+3) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6539 (+36),

крилаті ракети ‒ 1620 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11215 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 1254 (+7)

Дані уточнюються.

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