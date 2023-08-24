Ворог намагався наступати на Запоріжжі і ще чотирьох напрямках: ситуація на фронті 24 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сорок сьому добу. Про ситуацію на фронті 24 серпня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 24 серпня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сьогодні вночі російська федерація завдала ракетний удар по місту Дніпро

Протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА «Shahed-136/131». Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Веселівка Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківкм Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Званівка, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Диліївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Соловйове, Степове, Орлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Олександропіль, Курахове, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Шахтарське, Времівка, Благодатне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Єгорівка, Червона Криниця, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Ільченкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Республіканець, Бургунка Херсонської області та місто Херсон.

Російські загарбники продовжують захоплювати та використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих українських населених пунктів, зокрема і для лікування своїх поранених терористів. Зокрема, в Мелітополі Запорізької області російські загарбники облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько 100 поранених окупантів.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктам управління, 9 ударів по районам зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Орієнтовні втрати противника, минулої доби, склали: 340 російських окупантів. Українські воїни знищили 2 танки, 23 бойових броньованих машини, 15 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 28 автомобілів та 1 одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,

танків ‒ 4375 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,

артилерійських систем – 5333 (+15) од,

РСЗВ – 723 (+1) од,

засоби ППО ‒ 494 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),

крилаті ракети ‒ 1406 (+0),

кораблі ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 801 (+1).

Дані уточнюються.

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