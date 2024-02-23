На одному з напрямків намагалися прорвати оборону 43 рази: ситуація на фронті 23 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот тридцяту добу. Про ситуацію на фронті 23 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 23 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Загальна ситуація на фронті 23 лютого

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 5 спроб наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 16 атак противника в районах Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Торецька Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Орлівки, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де російські загарбники 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби, противник здійснив 5 спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом загалом склали: 1000 російських окупантів, 3 танки, 37 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 408240 (+1000) осіб,

танків ‒ 6526 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 12410 (+37) од,

артилерійських систем – 9916 (+49) од,

РСЗВ – 999 (+2) од,

засоби ППО ‒ 682 (+2) од,

літаків – 339 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32),

крилаті ракети ‒ 1903 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36) од,

спеціальна техніка ‒ 1575 (+9)

Дані уточнюються.

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