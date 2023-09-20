Оборонці за добу знищили 34 артсистеми і 60 одиниць техніки ворога: ситуація на фронті 20 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сімдесят четверту добу. Про ситуацію на фронті 20 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака 20 вересня

У ніч на 20 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків.

В результаті бойової роботи 17 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Загальна ситуація на фронті 20 вересня

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби російська федерація атакувала Україну і застосували 31 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України.

Від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок таких терористичних дій кремля, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області, Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Російські терористи захоплюють і заселяються у помешкання цивільних громадян на тимчасово окупованих територіях України.

Часто фіксується ситуація, коли окупанти живуть разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, щоб використати людей в якості живого щита.

Зокрема, в населеному пункті Токмак Запорізької області російські окупанти масово поселяються до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти масово грабують квартири та будинки громадян України.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 520 окупантів, 7 танків, 17 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 37 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 273980 (+520) осіб /,

танків ‒ 4635 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17) од,

артилерійських систем – 6096 (+34) од,

РСЗВ – 779 (+1) од,

засоби ППО ‒ 526 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),

крилаті ракети ‒ 1479 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 906 (+3).

Дані уточнюються.

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