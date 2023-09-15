Звільнили Андріївку, закріплюються, рухаються далі: що відбувається на фронті 15 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят дев’яту добу. Про ситуацію на фронті 15 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Сьогодні, 15 вересня, ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

Загальна ситуація на фронті 15 вересня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, вчора окупанти атакували Україну і застосували 22 дрони-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Кліщіївка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки. Своєю чергою Сили оборони України під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Під час штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах .

. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербового Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, окупаційна влада погодила подані списки бронювання від мобілізації для співробітників одного з підрозділів шахти імені Кірова, які забезпечують роботу цього підприємства.

Бронювання не розповсюджується на водіїв та частину співробітників адміністрації шахти. Разом з тим до керівництва підприємства надійшло розпорядження окупаційного військкомату про використання технічних можливостей підприємства для ремонту пошкодженої техніки російських окупаційних військ. Також відомо, що працівникам шахти затримуються виплати заробітної плати вже понад три місяці, та не нараховують і не виплачують преміальні грошові надбавки.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупантів, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 470 окупантів, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 4 засоби ППО, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 34 автомобіля.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 271440 (+470) осіб,

танків ‒ 4612 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4) од,

артилерійських систем – 5972 (+28) од,

РСЗВ – 774 (+5) од,

засоби ППО ‒ 521 (+4) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 889 (+0).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Мінус корабель, підводний човен, 42 артсистеми: ситуація на фронті 14 вересня