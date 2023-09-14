Мінус корабель, підводний човен, 42 артсистеми: ситуація на фронті 14 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят восьму добу. Про ситуацію на фронті 14 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

У ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – рф.

Усього зафіксовано пуски 22 “шахедів” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Загальна ситуація на фронті 14 вересня

Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. За уточненою інформацією, вчора окупанти атакували Україну і застосували 47 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області; Степок Сумської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області; Роботине, Запасне Запорізької області; Одрадокам’янка, Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” наші захисники стійко тримають оборону Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупаційних військ, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 620 окупантів, 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 42 артилерійських системи, 3 РСЗВ, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 корабель, 1 підводний човен, 14 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб,

танків ‒ 4599 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18) од,

артилерійських систем– 5944 (+42) од,

РСЗВ – 769 (+3) од,

засоби ППО ‒ 517 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,

підводні човни – 1 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 889 (+5).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Ворог намагається прорватися на сході: що відбувається на фронті 13 вересня