На Дніпропетровщині дрон атакував енергетиків: яка ситуація зі світлом в Україні 30 вересня

На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував авто енергетиків. Про це повідомили у Міненерго. Також тут розповіли, яка ситуація зі світлом в Україні 30 вересня станом на ранок.

Про це з посиланням на міністерство інформують «Новини України – НСН».

Яка ситуація зі світлом в Україні 30 вересня

Станом на ранок 30 вересня енергетики відновили живлення для понад 27 тисяч споживачів.

Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте пошкодження, що завдаються атаками ворога, ускладнюють її роботу.

Закликаємо українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години, зменшуючи коливання споживання, які впливають на роботу енергосистеми, – йдеться у повідомленні Міненерго

Наразі продовжується активне відновлення енергооб’єктів і масштабна ремонтна кампанія з підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми.

Наслідки обстрілів: на Дніпропетровщині дрон атакував енергетиків, на Запоріжжі уламки БПЛА впали на підстанцію

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

У Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Дніпропетровська область: під час огляду повітряної лінії автомобіль ремонтної бригади був уражений БПЛА, персонал не постраждав.

Погодні умови

Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 45 населених пунктів у Хмельницькій області та 11 населених пунктів у Чернівецькій області.

Знеструмлення та заживлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 27 441 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 484 населених пункти.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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