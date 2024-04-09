Одразу дві високовольтні лінії відключилися на Дніпропетровщині через бойові дії, постраждала енергетика ще в двох областях внаслідок нічної ворожої атаки.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Укренерго і Міністерство енергетики України.

За даними Укренерго, через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено.

Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині – на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання.

Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині – зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак.

Яка ситуація в енергетиці станом на 9 квітня

Вночі росіяни пошкодили енергооб’єкти «Укренерго» в західному та центральному регіонах.

На Харківщині обмеження діють для побутових та промислових споживачів, на Криворіжжі для промислових.

Вночі російські БПЛА двічі атакували енергооб’єкти «Укренерго». Пошкоджено обладнання на двох підстанціях в центральному та західному регіоні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Короткостроково знеструмлювалась частина комунальних та побутових споживачів в м. Полтава. Через 30 хвилин енергоживлення було відновлено.

На Харківщині сьогодні з 06:50 діють графіки погодинних відключень.

Продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Аварійна допомога

Вдень, через активну роботу електростанцій на ВДЕ, в енергосистемі був надлишок електроенергії. На запит «Укренерго», польський оператор енергосистеми PSE, з 10:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 699 МВт*год.

А ввечері з 19:00 до 21:00 для компенсації дефіциту в енергосистемі, що виник через недостатність генерації, Диспетчерський центр «Укренерго» змушений був залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії, Польщі та Словаччини сумарною величиною 800 МВт*год.

Відновлення

Ремонтні бригади «Укренерго» повернули в роботу частину обладнання, пошкодженого при обстрілах в східному регіоні. А також повернули в роботу високовольтну повітряну лінію в західному регіоні.

Виробництво

Вчора для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 11:00 до 18:00 обмежувалась робота об’єктів ВДЕ, по потужності до 1 525 МВт в окремі години.

Імпорт/експорт

Імпорт:

В вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 1 781 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 473 МВт.

Експорт:

В денні години максимальної активності електростанцій на ВДЕ до Румунії, Молдови. Загальним обсягом 345 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.

Мережі Укренерго та обленерго

Вчора, через технічне пошкодження, знеструмлювалась частина обладнання на одній з підстанцій «Укренерго» в західному регіоні. Була перерва в енергопостачанні споживачів у Львівській області. Через 50 хвилин енергоживлення споживачів було відновлено, тривають ремонтні роботи.

На ранок знеструмлено 396 населених пунктів.

Через бойові дії: є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Полтавській, Сумській, Харківській областях.

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