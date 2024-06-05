«Наступає на 4 напрямках, штурмує 2 міста»: Сирський про цілі ворога і шанси української армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту і назвав цілі ворога на даному етапі. Також він розповів про ситуацію на полі бою в цілому.

За словами Сирського, він працював у працював у районі активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках Східного фронту, передають Новини України – НСН.

Сирський про цілі ворога і шанси української армії

Головком каже, що противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб.

На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій, – каже Сирський

Складна, за його словами, ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе, – заявив Олександр Сирський

Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів. Командири наших підрозділів у повному обсязі володіють обстановкою, вміло застосовують усі види озброєння, особливо ударні дрони всіх типів. А також дякую за стійкість і мужність солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, – додав Головнокомандувач ЗСУ

Ще новини України: 5 червня на фронті: ворог втратив 1280 осіб, але атакує на всіх напрямках