5 червня на фронті: ворог втратив 1280 осіб, але атакує на всіх напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот тридцять третю добу. Розповідаємо про ситуацію 5 червня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ (рф), мис Чауда (ТОТ українського Криму). В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

5 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 61 авіаудар (зокрема, скинув 82 КАБи), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, серед них 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Вже сьогодні відбулося 38 бойових зіткнень. Окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

На Лиманському напрямку , в Серебрянському лісі, одна атака окупантів відбита. Водночас, тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

, в Серебрянському лісі, одна атака окупантів відбита. Водночас, тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.

за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбито в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка. На Краматорському напрямку ситуація напружена – від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має.

ситуація напружена – від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Противник успіху не має. На Торецькому напрямку окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.

окупанти безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій. На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять – тривають. Ситуація контрольована.

Сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 450 загарбників вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п’ять БпЛА та три засоби РЕБ. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один – з пальним.

На Курахівському напрямку наші воїни відбивають ворожий штурм у районі Георгіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти, при підтримці танка та двох БМП, намагалися прорвати нашу оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – наші воїни знищують ворожих штурмовиків.

Також невдалою була спроба ворога просунутись на Оріхівському напрямку , в районі Малої Токмачки.

, в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських загарбників зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

Успіхи ЗСУ

Вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу, пункт управління, район зосередження ОВТ, артилерійський засіб, базу пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, наземну станцію управління БПЛА, три засоби ППО та два інших важливих об’єкти противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 513700 (+1280) осіб,

танків ‒ 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 15036 (+16) од,

артилерійських систем – 13385 (+40) од,

РСЗВ – 1092 (+0) од,

засоби ППО ‒ 830 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2270 (+2),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2223 (+12)

Дані уточнюються.