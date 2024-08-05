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Мобілізація до 25 років: депутати сьогодні ухвалили важливе рішення

Автор -
Журналіст
Мобілізація до 25 років: депутати сьогодні ухвалили важливе рішення

Сьогодні, 5 серпня Комітет з нацбезпеки та оборони прийняв важливе рішення, яким ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ мобілізація до 25 років. Тепер Рада має ухвалити документ. Стало відомо, що буде з тими, кого встигли мобілізувати.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передають «Новини України – НСН».

Щойно Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д!!!! Це законопроєкт зроблений на базі мого законопроєкту 11379, – написав Гончаренко

Мобілізація до 25 років: депутати сьогодні ухвалили важливе рішення

Законопроєкт забороняє мобілізацію НЕ ТІЛЬКИ обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, ХТО НЕ ПРОЙШОВ строкову службу або хто не має військової кафедри.

Що буде з тими, кого встигли мобілізувати?

Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією нормою, що діє зараз. Її Гончаренко називає ганебною.

І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буду робити все, щоб це сталось одразу, як тільки збереться парламент, – пообіцяв Гончаренко

Мобілізація до 25 років поки що можлива в деяких випадках

Нагадаємо: Чи мобілізують чоловіків до 25 років, які мали статус обмежено-придатних – заява Генштабу ЗСУ

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