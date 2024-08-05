Мобілізація до 25 років: депутати сьогодні ухвалили важливе рішення

Сьогодні, 5 серпня Комітет з нацбезпеки та оборони прийняв важливе рішення, яким ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ мобілізація до 25 років. Тепер Рада має ухвалити документ. Стало відомо, що буде з тими, кого встигли мобілізувати.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передають «Новини України – НСН».

Щойно Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт 11379-д!!!! Це законопроєкт зроблений на базі мого законопроєкту 11379, – написав Гончаренко

Законопроєкт забороняє мобілізацію НЕ ТІЛЬКИ обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, ХТО НЕ ПРОЙШОВ строкову службу або хто не має військової кафедри.

Що буде з тими, кого встигли мобілізувати?

Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією нормою, що діє зараз. Її Гончаренко називає ганебною.

І тепер цей документ маємо розглянути в сесійній залі. Буду робити все, щоб це сталось одразу, як тільки збереться парламент, – пообіцяв Гончаренко

Мобілізація до 25 років поки що можлива в деяких випадках

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