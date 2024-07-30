Чи мобілізують чоловіків до 25 років, які мали статус обмежено-придатних – заява Генштабу ЗСУ

Чи мобілізують чоловіків до 25 років, які мали статус обмежено-придатних? Станом на сьогодні відповідь однозначна. Вона прописана у новому закону про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою у травні 2024 року. Зараз депутати хочуть змінити ситуацію, але Генштаб проти.

Про це пише «Радіо Свобода», передають «Новини України – НСН»

Військове командування не підтримує зміни в законодавстві, які б розв’язали колізію з чоловіками до 25 років, що раніше мали статус «обмежено придатних» і були звільнені від строкової служби у мирний час. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило Головне управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з відповіддю, Головне управління персоналу Генштабу отримувало для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися цих змін.

Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані – йдеться у відповіді Генштабу

Там вважають, що частина громадян використовувала цей статус з метою ухилення від проходження військової служби в мирний час.

Також, на думку Генштабу, це знизить мобілізаційний ресурс війська.

В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності, – йдеться в листі

У Генштабі зазначають, що діючим законодавством не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов’язаних.

В Україні поки що мобілізують чоловіків до 25 років, які мали статус обмежено-придатних

Наразі особи до 25 років, що мали статус «обмежено придатних» (скасований 21 березня 2024) і звільнялися від строкової служби у мирний час, але залишалися обмежено придатними в воєнний час, перебувають на обліку військовозобов’язаних, і їх мобілізують.

В комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядаються законопроєкти, які покликані розв’язати колізію, що виникла після змін в мобілізаційному законодавстві.

Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус «обмежено придатних», були звільнені від проходження строкової служби і стоять на обліку військовозобов’язаних, прирівняти до призовників. І не мобілізувати до 25 років.

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