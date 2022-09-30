Мінус півтисячі окупантів, два літаки і гелікоптер: війна в Україні 30 вересня – ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 30 вересня триває вже двісті дев’ятнадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них – Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В той же час у республіці білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами російської федерації. Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь та російської федерації із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п’ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

На окупованих територіях

Окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти російської федерації. Так, в місті Маріуполь, вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів російської федерації до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Успіхи ЗСУ

За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме:

в населеному пункті Бахмутівка Луганської області, в результаті удару по району зосередження противника понад п’ятдесят військовослужбовців загинули, знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки;

в населеному пункті Токмак Запорізької області до п’ятдесяти військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки;

в Гуляйпільському районі Запорізької області до сорока військовослужбовців противника зазнали поранення;

в місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п’ятдесят окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім БпЛА, зокрема, п’ять – іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 59080 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2338 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од,

артилерійських систем – 1391 (+6) од,

РСЗВ – 333 (+2) од,

засоби ППО ‒ 176 (+1) од,

літаків– 264 (+2) од,

гелікоптерів – 225 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1003 (+8),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.